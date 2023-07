Si consolida il successo del Festival di Lido di Classe che quest’anno, con la seconda edizione della manifestazione, ha visto grandissima partecipazione di pubblico agli eventi che si sono tenuti dal 17 giugno a oggi.

Piazza Caboto è tornata a essere punto di aggregazione e di incontro per Lido di Classe e non solo. Molti sono stati infatti coloro che si sono mossi dalle località limitrofe per assistere alla programmazione, del tutto gratuita, offerta dal locale Comitato Cittadino in collaborazione con l’Associazione Arbergatori, il Comune di Ravenna e Ravenna Tourism, Top Service (che nella persona di Andrea Sansovini ha curato la direzione artistica del calendario eventi), unitamente a tutti gli altri sponsor e sostenitori che hanno reso possibile la seconda edizione della manifestazione.

Va inoltre sottolineato che il programma presentato ha visto avvicendarsi sul palco artisti, musicisti, comici in eventi di altissimo livello.

Il mese di luglio termina con due eventi sempre a ingresso gratuito: venerdì 28 luglio sarà in scena il mago Trebian con uno spettacolo in chiave comica che coinvolge direttamente gli spettatori, mentre sabato 29 luglio il palco sarà animato dalla musica dal vivo dalla band dei Groove Up che trascinerà il pubblico in un viaggio tra celebri brani pop/disco/funky, rivisitati in chiave groovy rock, con sonorità piccanti e ritmi al fulmicotone, assolutamente da ballare.

Con l’arrivo del mese di agosto il Festival di Lido di Classe prevede a calendario altri tre eventi sul palco di piazza Caboto:

– giovedì 3 agosto – show del noto comico Norberto Midani, che con l’indispensabile aiuto della musica, svilupperà il suo spettacolo, dialogando con gli spettatori per coinvolgerli in esilaranti improvvisazioni.

– venerdì 4 agosto – spettacolo per famiglie dal titolo “Il volo delle rondini” di Compagnia Bella in cui si racconta la straordinaria amicizia fra una birbante rondinella e un albero speciale: un salice piangente che piange perché vuole volare.

– sabato 5 agosto – concerto dei “Barboni di Lusso”, per un tuffo nella musica rock degli anni ’80 e ‘90, per riscoprire i successi di Queen, U2, David Bowie, Simple Minds e artisti italiani come Lucio Dalla, Franco Battiato e Renato Zero.

Ma non è tutto! A concludere col botto l’edizione 2023 del Festival, il 10 e 19 agosto, vi saranno due attesissimi eventi straordinari.

Giovedì 10 agosto, per la Notte di San Lorenzo, la collaborazione tra il Comitato Cittadino di Lido di Classe e di Lido di Savio riporterà nelle due località della Riviera lo spettacolo dei fuochi d’artificio che verranno lanciati in cielo dalla foce del fiume Savio mentre sul grande palco di Piazza Caboto si terrà lo spettacolo musicale di Claudio di Romagna che farà cantare e ballare tutti quanti assieme.

Sabato 19 agosto sarà il Busker Festival a chiudere la rassegna 2023. Dopo il successo della serata inaugurale del 17 giugno, torneranno gli artisti di strada a chiusura della prima edizione del Busker Festival organizzata per far sì che le due località balneari possano diventare punto di riferimento per questo genere di spettacolo, attraendo artisti professionisti e di spessore da ogni parte d’Italia e d’Europa. Dalle ore 21.00 alle 23.00, gli artisti di strada terranno i loro spettacoli sui viali principali di Lido di Savio e Lido di Classe mentre, già a partire dalle ore 19.00, i food truck disseminati sui viali inizieranno a servire deliziosi e prelibati cibi di strada.