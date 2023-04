Tutto pronto per l’edizione 2023 della Festa di Primavera, tradizione che da oltre 120 anni è parte integrante dell’identità culturale e sociale di Casola Valsenio.

Il 22 aprile i carri “gesso e di pensiero” lasceranno il cantiere per varcare la “stretta di Bruscò” ed entrare finalmente in paese, dando il via alla festa propiziatoria.

Il 25 aprile sarà il giorno della sfilata diurna. I “giganti” di gesso, i figuranti immobili e le bande a precederli in parata offriranno uno spettacolo unico sotto il sole di primavera.

Il 30 aprile, col sopraggiungere della notte, i carri cambieranno aspetto e si trasformeranno in creature notturne. Dal buio prodotto dallo spegnimento delle luci del paese emergeranno i carri – attrezzati con luci, fari ed effetti – pronti per la sfilata notturna al ritmo della musica scelta con cura dalle società costruttrici.

A chiudere le celebrazioni, come ogni anno la tradizionale cerimonia di premiazione e festa fino al mattino con dj set e cocktail bar.