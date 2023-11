Nell’ambito delle iniziative organizzate per la IX edizione della Rassegna dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, coordinata dal Comune di Ravenna, giovedì 23 novembre dalle 14.30 alle 18, si terrà alla Sala Spadolini dellaBiblioteca Oriani di Ravenna (via Corrado Ricci, 26) il convegno “Femminismo e Centri antiviolenza. Il contrasto alla violenza di genere: evoluzioni normative e organizzative. Pratiche femministe e relazioni tra donne”.

L’evento è organizzato dalle associazioni FMP – Femminile Maschile Plurale, UDI Ravenna, Casa delle Donne di Ravenna, Fidapa sezione di Ravenna, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, Sos Donna di Faenza e Demetra Donne in Aiuto di Lugo.

Le relatrici saranno Beatrice Busi e Angela M. Toffanin, collaboratrici del Progetto ViVa-Monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, che rappresenta il primo insieme strutturato e integrato di azioni di ricerca, monitoraggio e valutazione a livello nazionale sui servizi che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne in Italia.

Interverranno anche rappresentanti dei tre centri antiviolenza provinciali, Linea Rosa Ravenna, Sos Donna Faenza, Demetra Donne in aiuto Lugo e del Centro Donna Giustizia di Ferrara: si discuterà di molti temi, tra i quali come recuperare e rinnovare la relazione tra CAV(Centri AntiViolenza) e Associazioni femministe. Sono infatti queste che, a partire dagli anni ‘80, quando ancora non era acclarato come oggi l’aspetto sistemico della violenza maschile sulle donne, hanno promosso la realizzazione di Centri di accoglienza per le donne vittime di violenza, dimostrando la necessità di fare assumere alle istituzioni la responsabilità di creare un sistema di intervento.

Oggi nuovi passaggi politici e culturali richiedono una rinnovata alleanza, per stare nella sfida del cambiamento radicale, di mentalità ancora patriarcali, che ancora alimentano azioni maschili di svalutazione, maltrattamento psicologico, fisico, economico e violenze sessuali.

Condurrà l’incontro la giornalista e attivista Nadia Somma, esperta di violenza sulle donne.

L’evento ha il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche e Cultura di Genere del Comune di Ravenna.