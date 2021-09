Femminicidio di Elisa Bravi: nel giorno del suo compleanno inaugurata una targa contro la violenza sulle donne

Grande commozione questa mattina all’inaugurazione della targa e del fiore in mosaico dedicati alla memoria di Elisa Bravi, giovane donna uccisa dal marito nel 2019 e che proprio oggi avrebbe compiuto 33 anni. Il mosaico e la targa sono stati posti nella scuola dove Elisa si diplomò nel 2007, l’Istituto Ginanni di Ravenna. L’iniziativa, portata avanti da Linea Rosa, ha visto inoltre il coinvolgimento di alcuni alunni dell’istituto che hanno potuto affrontare in classe il tema della violenza sulle donne. La frase riportata sulla targa è stata infatti scelta tra i vari pensieri scritti dagli studenti. All’evento erano presenti anche i genitori di Elisa e alcune rappresentanti del gruppo “Una panchina in ricordo di Elisa Bravi”.