L’ISSM “G Verdi” e Unibo – Campus di Ravenna danno vita a Progetto Musica, una possibilità per gli studenti del campus di Ravenna di partecipare alle attività musicali delle compagini orchestrali e corali dell’ISSM “G. Verdi”. Gli studenti universitari spesso sono in possesso di una formazione anche musicale, conoscenze strumentali o vocali importanti che potrebbero consentire loro di partecipare a progetti in grado di sviluppare senso di appartenenza, emozioni e spinta verso la costruzione di una entusiasmante esperienza comune.

Per Elena Fabbri, Presidente del Campus Unibo di Ravenna, «offrire ai nostri studenti la possibilità di continuare a suonare uno strumento musicale a Ravenna anche se si sono trasferiti per frequentare l’università è una iniziativa di grande valore artistico ed anche umano. Lo stesso posso dire per quanto riguarda l’inserimento in un coro. In entrambi i casi, l’ISSM Verdi assicura un supporto professionale di prestigio. Uno studente che ha coltivato queste passioni a casa propria sicuramente perde un pezzetto di sé nel cambiare città: con questa opportunità cerchiamo che non accada, e che possa facilmente trovare nuove amicizie e sintonie a Ravenna. Come Presidente del Campus colgo con immenso piacere questa iniziativa e ringrazio l’ISSM Verdi».

«Gli studenti dell’alta formazione e dell’Università hanno certamente delle specificità proprie – sottolinea Anna Maria Storace, Direttrice dell’ISSM “G. Verdi” – ma possono anche trovare un punto di incontro fatto di passione. L’arte dei suoni può dare origine a progetti importanti nei quali ognuno può riconoscersi nella propria identità di giovane in formazione, di appassionato di musica e di soggetto coinvolto in prima persona. Questo progetto per far “suonare insieme” università e conservatorio è una opportunità e un modo per vivere insieme una passione, per unire i giovani che si formano e costruiscono il loro futuro nella nostra città».