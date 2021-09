Bassa Romagna duramente colpita dal maltempo della notte fra lunedì 20 e martedì 21 settembre. Grandine e vento si sono abbattuti sui campi producendo diversi danni agli imprenditori agircoli. 80 mm di pioggia in poco tempo, un vento fortissimo. Filari abbattuti, frutta danneggiata dai chicchi di ghiaccio, in particolare l’uva, colpita con la vendemmia ancora in corso. Fra le zone più martoriate: Giovecca e Passogatto.

Non è andata meglio nei centri abitati, dove, fra le 2 e le 4, sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco a Conselice, Voltana, Lavezzola, Alfonsine e nelle frazioni adiacenti: allagamenti, rami spezzati e alberi pericolanti.