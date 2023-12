Federottica, l’associazione nazionale degli ottici-optometristi, si unisce a Confcommercio per annunciare il successo della raccolta fondi a favore degli ottici di Faenza colpiti dall’alluvione.

Giovedì 28 dicembre si è tenuto un significativo momento di incontro a Faenza, durante il quale Maurizio Spada Presidente di Federottica Emilia-Romagna, insieme a Gabriele Mambelli di Confcommercio Ascom Forlì e Francesco Carugati direttore di Confcommercio Ascom Faenza hanno visitato personalmente i tre ottici beneficiari del contributo raccolto per fronteggiare i danni dell’alluvione.

Grazie alla generosità e solidarietà di numerosi associati, ha dichiarato Maurizio Spada Presidente Federottica Emilia-Romagna, è stato possibile raccogliere fondi significativi per aiutare i colleghi ottici colpiti a Faenza. La somma totale raccolta per ciascun ottico ammonta a 1.500€, interamente destinata per contribuire alla bonifica dei locali e al ripristino delle loro attività.

A Faenza beneficiari di questa iniziativa sono:

Mondo-Ottica di Isaj Enea

Ottica Scipi

Officine Ottiche

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e di sostegno reciproco, ha dichiarato Francesco Carugati direttore di Confcommercio Ascom Faenza, in cui la comunità degli ottici a livello Regionale dimostra la sua forza unita nel superare le difficoltà, testimoniando concretamente che la solidarietà tra le persone è fondamentale per il benessere della nostra comunità.