Pur in un momento di grande difficoltà per la città e la popolazione colpita dalle alluvioni di maggio, l’amministrazione comunale, in piena collaborazione con le associazioni della città, che sin da subito, nel pieno dell’emergenza, si sono messe a disposizione per assicurare servizi essenziali alla popolazione, non hanno voluto privare i faentini di momenti di svago per l’estate, un modo anche per alleviare lo spirito di tanti che sono stati colpiti, direttamente o indirettamente, dall’emergenza metereologica. Per questo motivo, sentite le tante realtà associative del turismo, culturali e sportive, malgrado molte di queste fossero state direttamente colpite dall’alluvione e dalle conseguenze dell’evento calamitoso, è stato deciso di assicurare un calendario di appuntamenti che animeranno la città così da portare momenti di socialità. In questa nuova fase di ricostruzione che dovrà caratterizzare la municipalità, il calendario FaEstate si inserisce, quindi, quale tassello di una ripresa, nella convinzione che anche queste iniziative possano simboleggiare il valore del territorio e la vivacità della comunità che lo anima.

l programma di FaEstate, non definitivo e quindi con la possibilità di aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, ha preso il via sabato scorso (1 luglio) con ‘Wam! Festival’.

I prossimi appuntamenti

Da martedì 4 luglio prendono poi il via, per quattro settimane consecutive, i Martedì d’Estate: negozi aperti la sera, enogastronomia, ristorazione, mercatini, arte e cultura all’aperto nel cuore della città. Sempre martedì 4 luglio, a Palazzo Milzetti, nuovo appuntamento con Wam! Festival. Nuovo appuntamento con il Festival di Wam, mercoledì 5 luglio, questa volta al Fontanone, in via degli Insorti. Per la rassegna estiva del Teatro Masini, che, come in passato, sarà formulata in appuntamenti settimanali del Teatro Ragazzi, mercoledì 5 luglio, all’Arena Borghesi (ore 21.15), ‘Fratelli di taglia, i viaggi di Sinbad il marinaio’. Giovedì 6 luglio diversi gli appuntamenti in programma. All’Arena Borghesi, un’altra serata del Festival di Wam!; in piazza del Popolo torna l’attesissimo Mercatino dei Ragazzi mentre nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo si terrà un concerto della rassegna musicale ‘In Tempo’ organizzato dalla scuola di musica Sarti. Sabato 8 luglio ultimo appuntamento, negli spazi della Biblioteca Manfrediana, del Festival di Wam! Per gli appassionati dei motori, sabato 8 e domenica 9, alla Torre di Oriolo dei Fichi, è in programma il Motoraduno MotorPlay. Sempre domenica 9 luglio, per tutta la giornata, in piazza del Popolo, torna ‘Ieri l’altro, Mercato di cose vecchie e antiche’. Il calendario degli appuntamenti proseguirà fino all’autunno. Per il programma completo, i dettagli degli spettacoli e gli orari, si può consultare il sito www.faestate.it o le pagine social Instagram e Facebook. All’indirizzo internet gli organizzatori degli spettacoli non inclusi possono segnalare i propri eventi.

Il progetto FaEstate è gestito dal Comune di Faenza e nasce per raccogliere e promuovere gli eventi estivi in un unico calendario.