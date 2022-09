Dopo il posizionamento della segnaletica verticale, come richiesto dal Codice della strada, e terminata l’installazione con le verifiche necessarie sulle attrezzature da parte dei tecnici della ditta incaricati dall’Unione della Romagna Faentina, lungo la circonvallazione, da giovedì 8 settembre saranno operativi i due nuovi misuratori automatici della velocità dei veicoli.

La prima postazione dell’attrezzatura, marca ‘Velocar’, si trova sul lato destro della circonvallazione con prospettiva di marcia verso Forlì, in corrispondenza del Km 61+725, poco prima dello svincolo per Santa Lucia mentre la seconda è stata individuata sul lato destro, con direzione Bologna, al Km 62+630, in corrispondenza del cavalcavia di via Ballardini. La scelta di posizionare quest’ultima postazione sull’impalcato del cavalcavia è stata dettata dalla necessità individuare una zona idonea sulla base delle indicazioni contenute nell’autorizzazione della Prefettura; un punto possibile era proprio quello sul cavalcavia dove peraltro era presente un impianto elettrico al quale i tecnici si sono allacciati per alimentare il misuratore, cosa che ha portato inoltre a un notevole risparmio dei costi.