Faenza Rock festeggia i 40 anni

40 anni di Faenza Rock. Il popolare concorso per giovani band emergenti del territorio si appresta a raggiungere l’importante anniversario. Nel 2023 infatti Faenza Rock festeggerà la 40^ edizione. Nel 2024 saranno 40 anni dalla prima manifestazione iniziata nel 1984. Per celebrare il traguardo nasce così, fra Faenza e Forlì, un ciclo di appuntamenti, dedicato sempre alle band emergenti, organizzato da Materiali Musicali e Rumore di Fondo, grazie al sostegno del Nuovo Imaie.

Si esibiranno al Piccadilly di Faenza il 10 febbraio i Float Music, subito dopo di loro si esibiranno i DiolceAmaro, una band della

Casa della Musica di Faenza che omaggia i Negramaro nei suoi 20 anni di carriera, il 24 febbraio il pianista Domenica Quaceci, il 10 marzo i Nolo e il 24 marzo la cantautrice Caterina Cropelli, mentre alla Birreria di Forli si esibiranno il 29 marzo il cantautore Innocente e il 19 aprile gli Ecofibra e alla Birreria di Faenza il 10 maggio i Vandarko e il 31 maggio Bob Balera.

A questi si affiancheranno artisti e band locali.

Sempre a livello territoriale segnaliamo altri due importanti appuntamenti: il sabato 4 marzo al Piccadilly di Faenza, per i 25 anni dalla scomparsa si terrà un grande tributo a Lucio Battisti con gli Arancia Meccanica in CantaBattisti, aperto a tutti gli artisti, cantautori, band, cantanti che si volessero proporre dal vivo in tale serata con una canzone del grande Lucio Battisti e del grande paroliere Mogol.

Sempre al Piccadilly di Faenza, mercoledì 8 marzo, si terrà un evento a cura del Cral Cisa con Sos Donna e Fiori d’Acciaio con il patrocinio del Comune di Faenza per la Giornata Internazionale della Donna. In tale occasione il Cral Cisa farà un donazione alle due associazioni che supportano le donne nei momenti più difficili della vita, mentre il MEI presenterà il nuovo contest Onda Rosa Indipendente