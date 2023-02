Domani, martedì 7 febbraio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale. A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “Anche pagare la Tari a Ravenna è complicato” di Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia; “Altra tegola sul nuovo Palasport: cosa intende fare la Giunta comunale?” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – città forese lidi; “Ponte di via Capitania peggio che il Grattacoppa” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Seguiranno le comunicazioni del presidente del consiglio comunale, Massimo Cameliani, sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Verranno quindi trattate le seguenti interrogazioni: “Per una maggiore razionalizzazione dell’attività di carico/scarico merci nel centro storico di Ravenna” e “Anche per Ravenna il limite dei 30 km orari”, presentate da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Nuovo Lidl vietato a pedoni e ciclisti” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – polo civico popolare; “Richiesta di aggiornamento circa lo stato di avanzamento lavori per la creazione di comunità energetiche nella città di Ravenna” e “Motorizzazione civile di Ravenna: una risorsa che non possiamo delocalizzare su altre città della provincia”, da parte di Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle; “Possibile che il comune di Ravenna ignori l’esistenza del covid nell’indicare ai cittadini i nominativi degli assistenti familiari (badanti)?” a cura di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna.

Si passerà alla proposta di deliberazione che verrà illustrata dall’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia “Rapporti tra il comune di Ravenna e la fondazione Ravenna manifestazioni per la realizzazione del progetto culturale afferente al teatro Alighieri, per la realizzazione del Ravenna Festival e per la concessione in uso gratuito degli immobili comunali teatro Alighieri e relativa foresteria per il periodo 1gennaio 2023 – 31 dicembre 2027- approvazione linee di indirizzo e schema di convenzione”.

Seguirà la proposta di ratifica di deliberazione della giunta su cui relazionerà l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte con oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio 2023 esercizio provvisorio per acquisizione di risorse relative a opere PNRR (trasporti fondo per la prosecuzione opere pubbliche, prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio, interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni: interventi sui ponti in via Baiona (a118) e (a119); lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di infissi presso la scuola dell’infanzia mani fiorite sita in via Caorle 28”.

Le mozioni che verranno discusse e votate sono: “Per l’utilizzo nelle ore serali notturne e nei festivi del servizio di vigilanza privata a supporto della Polizia locale”, “Per l’ apertura dei distaccamenti della Polizia locale nei lidi e nel forese”, “Per la realizzazione nel comune di Ravenna di un sistema di videosorveglianza pubblico e privato”, presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-città forese lidi e Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; “Quartieri sicuri” a cura di Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani, rispettivamente capogruppo e consigliere di Lega Salvini premier.

Infine gli ordini del giorno: “Sull’applicazione nel comune di Ravenna della legge 48/2017 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legislativo 14/2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)”, “Maggiore presenza e più controllo del territorio ravennate da parte delle forze di pubblica sicurezza, presentati da Gianfilippo Nicola Rolando (gruppo Lega Salvini premier) e Veronica Verlicchi (La Pigna-città forese lidi); “A sostegno della campagna – Voto dove vivo”, a cura di Renald Haxhibeku, consigliere del Partito democratico.