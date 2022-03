Mercoledì 5 aprile alle ore 18 si svolgerà presso la Sede della Riunione Cittadina di Faenza il Convegno gratuito dal titolo “Mission contenimento legionellosi”.

L’incontro è rivolto a tutte le persone interessate ad approfondire il tema della legionella sotto i profili sanitari, normativi e di contenimento del rischio. Nello specifico verrà presa in considerazione la Legionella Pneumophila, ceppo più pericoloso di questo batterio aerobico, che tende aproliferare in ambienti acquatici naturali e artificiali, causando nell’uomo un’infezione polmonareche, in alcuni casi, potrebbe portare alla morte.Il convegno è gratuito ed è organizzato da Microlife Lab, laboratorio di analisi specializzato nella ricerca della Legionella Pneumophila, in collaborazione con professionisti delGruppo Ospedaliero GVM Care&Research e di Chem-Aqua, società qualificata nel trattamento delle acque.

Le infezioni da Legionella infatti rappresentano oggi un problema di Sanità Pubblica per la frequente presenza del microrganismo nell’acqua calda sanitaria e nell’umidificazione degli impianti aeraulici.

La qualità dell’acqua degli impianti è quindi fondamentale per la sicurezza delle persone.Attraverso numerose testimonianze, l’esposizione di casi concreti e l’illustrazione delle più recenti innovazioni tecnologiche, verranno proposte soluzioni e idee per la prevenzione della Legionella.Un’occasione imperdibile per confrontarsi con tecnici e professionisti del settore ed è dedicato in particolare a chi opera nei contesti lavorativi più a rischio di contaminazione tra cui ospedali, case di cura, impianti per attività sportive, strutture ricettive turistiche e in generale tutti i contesti in cui vi è una cattiva progettazione/manutenzione degli impianti di distribuzione dell’acqua.