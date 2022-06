Marciapiedi malmessi all’Orto Bertoni | VIDEO

Marciapiedi malmessi all’Orto Bertoni. Un problema che si traduce in un rischio per la sicurezza stradale con anziani, famiglie con passeggini o persone in carrozzina costretti a camminare in strada, non potendo affrontare il percorso pedonale, in molti punti anche troppo stretto. Negli anni sono state diverse le segnalazioni da parte dei residenti del quartiere. Oggi la richiesta di intervento all’amministrazione comunale viene trascritta in un’interrogazione che ha depositato il capogruppo di Italia Viva, Alessio Grillini, in vista del prossimo consiglio comunale. Curiosamente, poi, nonostante l’alta densità di residenti, la zona è praticamente sprovvista di attraversamenti pedonali. L’unico presente sulla principale via è ormai cancellato.