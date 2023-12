Il 16 dicembre Faenza ricorda la Liberazione: settimana ricca di iniziative

Il 16 dicembre Faenza celebrerà l’anniversario della Liberazione della città. Il programma inizierà alle 9.30 con la messa nella Chiesa dei Caduti di corso Matteotti. Alle 10.15 è prevista la cerimonia in Piazza del Popolo, alle 11.15 in via Cavoru e alle 12 al cimitero di guerra di via Santa Lucia. In realtà, durante tutta la settimana, saranno diverse le iniziative per ricordare il periodo della Seconda Guerra Mondiale. La prima in realtà è già partita: una mostra delle biciclette utilizzate durante il conflitto, allestita al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea a Palazzo Laderchi, organizzata grazie alla collezione di Vincenzo Collina, composta inoltre da tantissime bici un tempo utilizzate dagli artigiani di paese.