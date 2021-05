da Ravennawebtv. L’idea del Comitato era quella di creare un luogo dove grandi e piccoli possano avvicinarsi al mondo del ciclismo o allenarsi in totale sicurezza composto da piste e sterrati come avviene ad esempio nel parco ciclistico dedicato a Vito Ortelli a Faenza. Giunge al termine la raccolta firme promossa dal Comitato Amici del Ciclismo lanciata qualche mese fa via web e raccontata in un video L’idea del Comitato era quella di creare un luogo dove grandi e piccoli possano avvicinarsi al mondo del ciclismo o allenarsi in totale sicurezza composto da piste e sterrati come avviene ad esempio nel parco ciclistico dedicato a Vito Ortelli a Faenza.

Oggi la petizione, contenente 999 firme di cittadini e cittadine, è stata firmata anche dal sindaco Michele de Pascale.

“Accolgo con molto favore questo progetto, per questo motivo ho deciso di apporre anche la mia firma, la millesima, il Bike park si farà. Nella prossima programmazione triennale degli investimenti inseriremo la proposta, sulla quale verrà sviluppata una progettazione, nell’area dell’ex ippodromo, un posto perfetto per ospitarla, dove si integrerà con altre vocazioni sportive già previste e in via di previsione” afferma de Pascale.

“Il Bike park contribuirà a rigenerare un grande spazio alle porte del centro città, contribuendo a restituirlo alla comunità e rendendolo vivo e frequentato. L’idea di dedicare un luogo specifico della città al ciclismo è molto interessante e attuale, si tratta di uno sport salutare e sostenibile, in grande crescita e praticato in diverse forme e da ogni generazione. Un parco sicuro e attrezzato per praticare il ciclismo sia in maniera agonistica che dilettantistica e a disposizione di tutte le generazioni, arricchisce la città e può diventare un polo di attrazione sportiva a livello nazionale” conclude Michele de Pascale.