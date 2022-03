La Camera di commercio di Ravenna ha ospitato oggi la visita del nuovo Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

E’ stato un incontro proficuo e cordiale quello avvenuto nella sede dell’ente camerale tra il Prefetto di Ravenna e il commissario straordinario Giorgio Guberti, il segretario generale Mauro Giannattasio e i funzionari dell’ente camerale.

Il colloquio ha toccato i temi della situazione economica del territorio e delle imprese, alla luce delle difficoltà a cui devono far fronte, come la scarsità e il rialzo dei prezzi delle materie prime, condizioni aggravate pesantemente dal conflitto in Ucraina. “Purtroppo con l’inizio del conflitto tutte le previsioni sono saltate – sottolinea il commissario Guberti – e già in questi primi mesi del 2022 ne vediamo le conseguenze nella movimentazione delle imprese. I segnali positivi registrati a fine 2021 (+ 13,7% nelle iscrizioni) hanno lasciato il posto ad un rallentamento delle iscrizioni (+ 4,3% a fine febbraio 2022) e una ripresa delle cessazioni (629, +20%, rispetto ai primi due mesi del 2021). Il totale delle imprese a fine febbraio 2022, 38.201, – continua Guberti – si è riportato sul valore di febbraio 2021, azzerando di fatto la leggera crescita dell’anno scorso. Questi segnali non devono essere letti necessariamente come un trend negativo per l’anno in scorso, ma certamente destano preoccupazioni”.

Nel corso dell’incontro c’è stata la massima disponibilità da parte del Prefetto De Rosa a collaborare con l’ente camerale per trovare le opportune strategie per sostenere le imprese e i cittadini. “Un impegno comune – evidenzia il prefetto De Rosa – quello della Prefettura e della Camera di commercio, teso a prevenire e contrastare tutte le espressioni della criminalità e le turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, oltre che a creare le migliori condizioni per favorire la ripresa economica in un momento così delicato e difficile”.