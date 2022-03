In relazione alla manifestazione ‘Palio della bicicletta’ in programma domenica 3 aprile in Borgo, all’interno del Parco Giuliano Bettoli, è stata emessa una ordinanza di modifiche alla viabilità.

Pertanto, domenica 3 aprile, dalle 10 alle 24, in piazza Frà Saba verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. La segnaletica provvisoria verrà posizionata 48 ore prima delle modifiche alla viabilità.

I veicoli lasciati in sosta saranno sottoposti a rimozione forzata.