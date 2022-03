Un veicolo per il trasporto delle persone con disabilità donato alla Protezione Civile | VIDEO

Un Fiat Doblò idoneo al trasporto di persone con disabilità donato alla Protezione Civile di Faenza. La donazione è stata realizzata grazie a Progetti del Cuore, società di benefit in grado, in collaborazione con le realtà locali, di garantire in tutta Italia servizi e assistenza a cittadini diversamente abili con difficoltà motorie e anziani. Nel Comitato Etico di Progetti del Cuore figurano fra gli altri Maurizio Costanzo, Massimo Giletti e Annalisa Minetti, presidente onorario. Sono già 850 i mezzi donati in tutta Italia. Grazie ad una campagna di raccolta fondi iniziata nella seconda metà del 2020 e alla quale hanno aderito diversi sostenitori locali, si è quindi riusciti ad arrivare alla donazione a favore del Centro Volontari di Protezione Civile di Faenza.