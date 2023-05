Si informa che nella giornata di domani, giovedì 1° giugno, lungo la Circonvallazione di Faenza verrà effettuato un intervento di manutenzione nel tratto compreso tra la rotonda Donatori di Sangue (via degli Insorti) e l’intersezione con via Emilia Ponente. Per questo verrà temporaneamente chiusa, per un piccolo tratto, la prima corsia di marcia delle due a disposizione con direzione Forlì-Imola.