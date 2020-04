La Polizia Locale di Ravenna compie oggi 147 anni. Infatti, il corpo dei Vigili Urbani venne istituito dal Consiglio Comunale il 19 aprile 1873. La storia fornisce anche una data precedente che ci porta al 1304 quando, coi Decreti Polentani, venne istituito il primo nucleo di “guardie civiche” che, già allora, avevano compiti anche in materia di pubblica moralità e nella tutela ambientale e della salute pubblica. E proprio l’attualità difficile che stiamo vivendo ci fa capire quanto sia importante vigilare anche sul rispetto delle norme che tutelano la salute pubblica. Se oggi fossimo stati in tempi normali, avremmo dedicato un momento formale per celebrare la ricorrenza. Purtroppo per tutti noi non siamo ancora in tempi normali.

E allora il modo migliore per celebrare questo anniversario, per il nostro corpo di Polizia Locale è quello di portare anche oggi, col qualificato lavoro di sempre e senza lesinare impegno, un fattivo contributo di servizio alla comunità ravennate. Noi, istituzioni e cittadini, invece, lo celebriamo con un sentito ringraziamento a tutti gli agenti del corpo, agli ufficiali e al Comandante per il lavoro che hanno fatto, che fanno e che faranno per garantire la sicurezza nel nostro territorio. Un lavoro sempre più importante per tutto il sistema di Forze dell’Ordine che dovrebbe spingere la politica ad introdurre quegli elementi legislativi utili per inserire a pieno titolo le Polizie Locali nel novero delle forze di polizia. Non per istituire un nuovo corpo di polizia che si sovrapponga a quelle a competenza generale, ma per meglio integrarsi con esse, supportandone più adeguatamente il grande sforzo che tutte queste compiono quotidianamente per garantirci sicurezza, spesso in condizioni deficitarie di uomini e dotazioni. Ne ha bisogno il sistema di ordine e sicurezza pubblico, ne hanno bisogno i cittadini ma, soprattutto, ne ha bisogno il Paese.