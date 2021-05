Estate, Paola Batani: “Speriamo in una stagione più lunga”

Dopo la stagione estiva corta dell’anno scorso, gli imprenditori del settore turistico sperano quest’anno in un periodo vacanziero più lungo. È quanto ha affermato Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels, a margine della cerimonia dove ha ricevuto dalle mani del sindaco di Cervia Massimo Medri il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Un’estate focalizzata soprattutto sul turismo italiano. Come infatti ha già chiarito la Regione Emilia-Romagna, sarà difficile poter intercettare il grande bacino del turismo straniero a causa delle probabili difficoltà che ancora caratterizzeranno gli spostamenti fra i diversi Paesi. Discorso diverso però per i viaggiatori soliti arrivare in riviera in auto, come tedeschi, austriaci, svizzeri, ma anche olandesi e belgi.