“La sicurezza dai ravennati per il Comune quanto vale? Questa è la domanda che mi faccio dopo la recente decisione dell’Amministrazione per lo spegnimento anticipato dell’illuminazione al fine di risparmiare un paio di milioni di euro.

Non condivido la recente decisione di lasciare al buio la città, non si capisce perché un comune come il nostro che spende denaro a destra e manca, anche su immensi progetti senza mai fine, non abbia mai pensato ad un progetto di trasformazione dell’illuminazione pubblica con luci LED e/o lampioni con la capacità di raccogliere l’energia di giorno, tramite un pannello e una piccola batteria, per poi riutilizzarla di notte, su questo ho presentato un’interrogazione alla Giunta.

Si evidenzia infatti, ancora una volta, la totale assenza di programmazione e visione, ritengo, pur riconoscendo la necessità di ridurre i consumi che il Comune abbia pesanti colpe dovute a mancanze del passato, oggi rimane fondamentale trovare un equilibrio per questa misura, che garantisca sicurezza sia sul lato del rischio di un forte aumento degli illeciti ma anche sul piano della sicurezza stradale.

Per quanto i risparmi di quest’anno siano certamente importanti, il Comune potrebbe benissimo sostenere le spese, detto ciò, ci aspettiamo dall’Amministrazione disponibilità a collaborare per individuare aree e percorsi dove anche di notte venga mantenuta l’illuminazione a tutela di tutti i cittadini.”