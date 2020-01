Elezioni regionali, i risultati del PD: recuperati 6mila voti nel ravennate

Nella sede del Partito Democratico di Ravenna sono state espresse alcune valutazioni sul risultato elettorale delle elezioni per il presidente della Giunta regionale e per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Durante l’incontro con la stampa e i giornalisti è emersa una discussione in merito alla penalizzazione per la Romagna in termini di rappresentanza in Consiglio regionale oltre agli aspetti di come il voto influenzerà la scelta per il candidato sindaco faentino.

Il Partito Democratico si prepara a festeggiare insieme ai cittadini la vittoria alle elezioni in piazza Unità d’Italia a Ravenna questa sera alle ore 20,30.