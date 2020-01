Si informa che in occasione delle Elezioni Regionali 2020, gli elettori di Faenza delle Sezioni elettorali n. 5, 6, 7 e 8 devono recarsi presso la ex scuola di musica “Sarti” in via Santa Maria dell’Angelo 23 (come per le passate tornate elettorali) e non presso la nuova sede della scuola.

L’elenco di tutte le sedi dei seggi di Faenza è comunque disponibile sul sito istituzionale del Comune di Faenza all’indirizzo http://www.comune.faenza.ra.it/