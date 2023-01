Dopo la consegna dei lavori lo scorso 9 gennaio è partito ufficialmente questa mattina il cantiere di Palazzo Rossi, una delle opere di rigenerazione urbana di Lugo finanziate dal PNRR con 1.250.0000 euro.

I lavori prevedono il recupero con riqualificazione energetica dell’ala nord di Palazzo Rossi , edificio di proprietà comunale che ospita diversi uffici pubblici dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all’Agenzia delle Entrate al Giudice di Pace. L’intervento sarà realizzato sulla porzione di edificio sul lato di via Risorgimento con ingresso dall’androne al piano terra, e riguarderanno la riqualificazione funzionale del piano primo (ex commissariato) e secondo sottotetto. Sarà così possibile ricavare ulteriori uffici pubblici. Il cuore dell’intervento sarà l’efficientamento energetico per migliorare le prestazioni di questo che è un edificio del XVIII secolo. Verrà realizzato anche un ascensore. I lavori sono stimati per una durata di undici mesi circa.

Per l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori: “Investire sul patrimonio pubblico significa investire sulla qualità dei servizi ai cittadini con un’attenzione all’accessibilità e all’efficientamento energetico. Un nuovo cantiere che in questo 2023 sarà seguito da altre opere in centro come nelle frazioni”