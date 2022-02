Conoscere meglio, a livello culturale, il territorio in cui si vive. Ma anche fare gruppo con persone dalle nazionalità diverse, uniti dall’interesse per l’arte.

Sono gli intenti del corso “Ponte tra culture” che anche quest’anno, iniziato questo sabato a Ravenna.

Le lezioni, tenute da Giovanni Gardini, Manuela Farneti e Giovanni Gabbianelli. sono in programma ogni lunedì dalle 17.00 alle 19.30 e sabato dalle 10.00 alle 12.30 nella sala Don Minzoni di Piazza Duomo a Ravenna.

Quest’anno il tema sarà “Ravenna e i suoi personaggi” con affondi su Dante, Galla Placidia, Francesca da Polenta e due gite fuori porta in programma, a Faenza, al Museo internazionale delle ceramiche e al Map.

I corsisti parteciperanno poi, in veste di Ciceroni volontari, alle Giornate Fai di Primavera e di Autunno.

La Presidenza Fai Emilia-Romagna organizza in collaborazione con la delegazione Fai di Ravenna, il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione del Seminario Arcivescovile e Arcidiocesi di Ravenna-Cervia.

Il Gruppo Fai Ponte di Ravenna è composto da Iryna Horobiovska, Khrystyna Khom’Yak, Zuleima Beatríz Linero Díaz, Agnese Lorenzi, Mirella Mangani, Aida Portoraro, Carla Ravaglia, Mariana Susana Sanchez Torres.

FAI ponte tra culture è la proposta della Fondazione in cui il patrimonio storico artistico, culturale e ambientale diventa strumento per favorire l’integrazione tra persone di diversa provenienza che vivono nello stesso territorio. Il progetto è nato a Brescia, ideato dall’Associazione Amici del FAI è passato poi in gestione al FAI, con l’intento di diffondersi sul territorio nazionale grazie all’operato della Rete territoriale FAI. Il patrimonio viene valorizzato non solo dal punto di vista storico e artistico ma anche antropologico, riscoprendo i legami, antichi o recenti, tra l’Italia e il resto del mondo, le reciproche influenze e connessioni.

All’origine di questo pensiero l’idea che la sensibilità artistica sia universale: tutti i popoli, in ogni epoca storica, si sono espressi con opere d’arte, ricercando un’ideale di bellezza e godimento estetico, attraverso le varie espressioni artistiche che sono state sempre occasione di scambio e dialogo tra culture.