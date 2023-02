È faentino il secondo pizzaiolo più bravo al mondo nella pizza senza glutine

È faentino il secondo pizzaiolo al mondo nella preparazione della pizza senza glutine. Salvatore Battiloro, ad appena 23 anni, ha infatti raggiunto il prestigioso traguardo a Rimini, al Campionato del mondo “Pizza senza frontiere”, alla presenza di Gabriele Bonci, il professionista oramai più noto in Italia, specializzato in pizza al taglio.

Per Salvatore è stata un’esperienza nata per caso. In concorso a Rimini infatti era iscritto il padre, Giuseppe, titolare della pizzeria Il Girasole. Salvatore avrebbe dovuto seguire un altro impegno in Germania, annullato però all’ultimo. D’altronde è proprio Salvatore in pizzeria ad occuparsi ormai da tempo della preparazione dei prodotti senza glutine.

La scelta del Girasole di avviare una linea glutine-free, allestita dopo il trasferimento del locale in via della Valle, nel 2017, è nata dopo aver conosciuto la storia di una famiglia di Massa Lombarda, clienti affezionati del locale faentino.