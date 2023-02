“L’attenzione e la cura del territorio sono, o dovrebbero essere, la priorità di una amministrazione comunale qualunque sia la parte politica che governa la città. Ma purtroppo a Ravenna sembra non sia così.

Basta girare per le nostre strade e potremmo notare una quantità enorme di cartelli con la scritta “ degrado da radici “ piazzati ormai un po’ ovunque su strade e marciapiedi e non solo di periferia, come a giustificare il pessimo stato di questi. Quasi che l’intollerabile inerzia di chi invece deve provvedere alla loro manutenzione e buono stato di conservazione, fosse così giustificata.

Ciò premesso

si riscontra un inaccettabile senso di degrado percorrendo via Dradi, come testimoniano le foto allegate, dove in alcuni punti è messa a repentaglio perfino la sicurezza dei Cittadini laddove alcuni tombini sono coperti alla meglio da traballanti assi di legno.

Le immagini allegate dimostrano come sia colposamente tralasciato il decoro di una zona che meriterebbe ben altra attenzione, con cartelli e marciapiedi divelti, ed un triste senso generale di abbandono.

Si chiede a Sindaco e Giunta

1. di ripristinare la sicurezza della zona rimuovendo macerie e coprendo a norma tombini o altre buche presenti in zona;

2. di rimuovere ogni altra situazione di pericolo dedicando maggiore attenzione e cura ad una zona i cui Cittadini non devono così più sentirsi CITTADINI DI SERIE B.”