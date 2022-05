Gioco e ambiente, due appuntamenti organizzati dal Ceas della Romagna Faentina e dalla Ludoteca comunale di Faenza. ‘Viaggio al centro della terra’ è il primo momento in programma martedì 24 maggio, dalle 16.30 alle 18. Il laboratorio, consigliato ai bambini a partire dai 7 anni, coinvolgerà i partecipanti in un vero e proprio viaggio nel tempo per scoprire la storia geologica della Romagna faentina. Si parlerà di sabbie, gesso, argille, fossili e di geomorfologia. Nel corso dell’attività verranno presentati temi geologici, campioni di minerali e un laboratorio per creare i fossili. L’attività è gratuita su prenotazione al numero telefonico 0546.28604 e all’indirizzo di posta elettronica ludoteca@romagnafaentina.it.

Secondo appuntamento, domenica 5 giugno, con il ‘Geosafari’, escursione per famiglie. Per chi volesse partecipare il ritrovo è nella piazza del municipio del borgo di Brisighella. Un percorso ad anello condurrà i partecipanti lungo il ‘Sentiero del tempo’, un percorso di geologia urbana fino alla Torre dell’Orologio. Si proseguirà lungo una strada panoramica che costeggia l’impluvio del Rio della Valle fino al Santuario del Monticino e al Museo Geologico all’aperto. Qui sarà possibile toccare con mano il momento di crisi di salinità del Messiniano oltre a scoprire una fauna totalmente diversa da quella che attualmente possiamo vedere. Durata dell’escursione 3.30 ore circa con un basso grado di difficoltà e dislivello di 200 metri. Consigliati gli scarponcini da trekking. Per chi lo volesse, c’è la possibilità di raggiungere direttamente il Museo Geologico all’aperto con ritrovo alle 10.45 (opzione da comunicare durante la prenotazione). L’escursione, gratuita, è pensata per le famiglie con bambini dai 7 ai 14 anni, in particolare per le famiglie dei bambini che parteciperanno al laboratorio ‘Viaggio al centro della terra’. Info e prenotazioni al numero telefonico 0546.28604 o all’indirizzo di posta elettronica: ludoteca@romagnafaentina.it.

Tutte le iniziative si svolgono nell’ambito del progetto ‘Il Viaggiatore Geologo’ promosso dal CEAS della Romagna Faentina, sostenuto dal Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna e patrocinato dall’Ente Parchi Romagna.