Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato la sera di domenica nei Fiumi Uniti.

Secondo le informazioni la donna abitava nella zona sud di Ravenna e la mattina di ieri si era allontanata da casa.

Sono stati dei passanti che hanno notato degli effetti personali abbandonati vicino ai Fiumi Uniti ed hanno segnalato alle Forze dell’Ordine.

Sul posto sono iniziate le ricerche e dopo hanno trovato il cadavere della donna. Sono in corso delle indagini per stabilire le cause della morte.