Mattarella ringrazia i soccorritori e i volontari, poi ai sindaci: “Ora non bisogna arrendersi”

Ravenna, Lugo e Faenza sono state le tappe del viaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella nostra provincia colpita dall’alluvione. A Ravenna Mattarella ha ricevuto in dono da Coldiretti un cesto di frutta salvata dagli allagamenti. A Lugo ha visitato il Teatro Rossini, da poco restaurato e colpito dall’acqua, poi l’arrivo a Faenza, dove ad attenderlo, fra gli altri, c’era anche la Papa Giovanni XXIII, alla quale il Presidente ha deciso di devolvere il premio Paolo VI per aiutare le case d’accoglienza colpite duramente dal maltempo. Ai volontari al lavoro in questi giorni nelle case, alle forze dell’ordine e ai sindaci Mattarella ha rivolto il suo pensiero nell’incontro in municipio.