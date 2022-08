Domenica 14 agosto è in programma un trekking notturno alla Rocca di Monte Battaglia a Casola Valsenio. L’evento, organizzato dall’ANPI con il patrocinio del Comune di Casola Valsenio, prevede di incontrarsi alle ore 2,50 davanti al Municipio di Casola Valsenio, in Via Roma 50. La partenza per salire a Monte Battaglia è prevista per le ore 3.00.

Il percorso ha una difficoltà media con un dislivello di m.800 e un tempo di percorrenza di circa 2h e 30.

È consigliato, raccomandato, l’utilizzo di scarponcini e bacchette da trekking, e torcia portatile.

All’arrivo alla Rocca, bevande calde e piccolo concerto-spettacolo per salutare, accogliere l’alba.