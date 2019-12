L’ABISSO di DAVIDE ENIA si è aggiudicato il Premio UBU 2019 per il “migliore nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica”. I Premi UBU sono a tutti gli effetti gli Oscar del teatro italiano, organizzati dall’associazione Ubu per Franco Quadri. La cerimonia di premiazione dell’UBU, giunto alla 42° edizione, si è tenuta al Piccolo Teatro di Milano lunedì 16 dicembre. Premiata anche la compagnia teatrale ravennate Fanny & Alexander per il progetto “Se questo è Levi”. Premiato anche Andrea Argentieri come miglior attore/performer under 35 proprio per lo spettacolo “Se questo è Levi”.

Questo prestigioso riconoscimento va così ad arricchire il palmarès dello spettacolo che, nel 2019, ha già vinto il Premio Le Maschere del Teatro Italiano come “migliore interprete di monologo” e il Premio Hystrio Twister come “migliore spettacolo della Stagione”.

Lo spettacolo, di cui Accademia Perduta/Romagna Teatri è “capofila” di co-produzione insieme a Teatro di Roma e Teatro Biondo di Palermo, dopo il debutto nell’ottobre del 2018 al Teatro India di Roma, è in scena da due stagioni con una tournée che ha attraversato l’Italia a ogni latitudine e longitudine – compresi alcuni dei più importanti Teatri romagnoli – raccogliendo ovunque l’unanime plauso della critica e del pubblico.

Tratto Appunti per un naufragio, romanzo firmato dallo stesso Enia, edito da Sellerio, già vincitore del Premio Letterario Internazionale “Mondello” e recensito anche dal New York Times, con L’abisso l’attore e drammaturgo palermitano compie uno struggente viaggio interiore nelle proprie radici che lo mette a confronto con la tragedia dei migranti nel Mediterraneo divenendo quindi quadro della Storia di oggi. Insieme alle musiche di Giulio Barocchieri, Enia dà voce a chi quella Storia la vede con i suoi occhi, la vive sulla sua pelle: pescatori, Guardie Costiere, residenti, medici, volontari.

Il Premio UBU è stato fondato nel 1978 da Franco Quadri (Milano 1936-2011), critico e saggista. Dopo oltre quattro decenni di puntuale presenza, di attento reperimento di quanto di più vivo accada sulla scena italiana ed europea, i Premi Ubu costituiscono ormai un punto di riferimento del teatro italiano.