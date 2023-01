Domenica 8 gennaio è in programma a Traversara di Bagnacavallo la quattordicesima edizione dell’“Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone – Trofeo Vittorio Costetti e Di Nardo Adalgisa”.

La gara, omologata Asi, è organizzata da Krakatoa Sport in collaborazione con il Terzo Tempo Trail Asd, l’associazione Traversara in Fiore, il Consiglio di zona di Traversara e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Quest’anno l’Ultramaratona della Pace fa parte anche del Grand Prix Iuta strada 2023 e sono ammessi a partecipare atleti tesserati Fidal/Eps.

Il circuito di 6.430 metri tra Traversara e Bagnacavallo, al 70% su asfalto e al 30% su strade bianche e trail, verrà ripetuto sette volte per un totale di 45 chilometri.

Gli oltre 200 concorrenti iscritti provengono da dodici regioni.

In campo maschile il favorito d’obbligo è il romagnolo Matteo Lucchese, con quattro presenze in Nazionale Ultra e molteplici vittorie a livello internazionale e soprattutto una grande conoscenza della manifestazione, dove in passato ha totalizzato ben tre vittorie e un secondo posto. A contendergli la vittoria ci sono tra gli altri i faentini Luigi Pecora e Alessio Grillini, l’altoatesino Andrea Offer, l’abruzzese Antonio Mario Fiadone e il cesenate Andrea Domeniconi.

In campo femminile le favorite per la vittoria sono la giovane genovese Francesca Ferraro, che solamente due mesi fa ha trionfato nella Atene-Sparta-Atene di ben 490 km, due mesi prima aveva indossato la maglia della Nazionale Azzurra partecipando agli Europei della 24h di corsa e all’Ultramaratona si era classificata terza assoluta nella scorsa edizione; la bolognese Maria Rosa Costa, seconda nel 2020 e le romagnole Giorgia Bonci e Samantha Graffiedi.

Vanno poi ricordati i due “senatori”, che hanno partecipato e concluso la gara in tutte le precedenti edizioni, il bolognese Luca Zanetti e l’empolese Gianfranco Toschi, ai quali sono stati riservati i pettorali numero 1 e 2.

Sarà presente anche il vicentino Antonio Grotto che in carriera ha già completato più di mille gare fra maratone e ultramaratone, girando il mondo da capo a fondo. Parteciperà inoltre il modenese Elvino Gennari che è stato capace di giungere tre volte secondo, due volte terzo e due volte quarto alla classica delle classiche romagnole e cioè la 100 km del Passatore.

La partenza è in programma alle 9 davanti al Centro Civico Oreste Leonardi di Traversara.

L’iniziativa fa parte del calendario di “Bagnacavallo d’inverno”.