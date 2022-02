Domenica chiude per protesta la piscina comunale: i costi stanno diventando ingestibili | VIDEO

La piscina comunale Gambi chiude domenica 6 febbraio per protesta. I costi di gestione di fronte agli accessi limitati dovuti alla pandemia stanno diventando ormai non affrontabili per molti gestori e così per il 6 febbraio il Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori dell’Emilia-Romagna, attivo da 20 mesi, ha indetto una manifestazione per chiedere alle istituzioni un intervento urgente.

Con l’aumento dei costi dell’energia, il problema è quindi esploso e molti impianti hanno chiesto la rateizzazione delle bollette di luce, acqua e gas.