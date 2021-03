Domani, mercoledì 17 marzo, alle 15, in modalità telematica di videoconferenza, si riunirà la commissione consiliare 1 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi.

All’ordine del giorno la discussione sulla petizione “Per la realizzazione del completamento del tratto di pista ciclabile in via Romea Vecchia per il collegamento dell’abitato di Classe alla via Marabina, via Romea sud/Ponte Nuovo, compresa di i illuminazione”.

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.