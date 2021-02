La tradizionale ricorrenza della Repubblica Romana, nel rispetto rigoroso delle normative vigenti (distanziamento all’aperto e mascherina) viene celebrata domani 9 febbraio a San Michele nel ricordo dei 100 anni del Circolo “A: Saffi”. A partire dalle ore 18, ricorda Giannantonio Mingozzi, illumineremo con fasci di luce tricolore tutta la facciata del circolo e accenderemo gli storici lumini alle finestre, ricordando brevemente tutti i repubblicani e i cittadini che in 100 anni si sono adoperati per difendere, ricostruire dopo l’occupazione tedesca e ricomprare dallo Stato dopo l’esproprio fascista un’immobile costruito grazie al volontariato di braccianti, contadini e artigiani. Chiunque voglia salutarci davanti al circolo è il benvenuto! Sarà l’occasione, conclude Mingozzi, per ricordare che i nostri circoli vanno difesi anche in questa stagione così infelice, battendoci affinchè vengano riaperti ; in tante frazioni sono l’unica occasione di incontro e di vita sociale e, con tutte le avvertenze andrebbero considerati come i normali bar; oggi questa è la nostra nuova missione, dopo 100 anni di sacrifici dei nostri genitori e nonni!