Con la festa finale di mercoledì 13 settembre, si è chiusa la stagione 2023 del Divertitennis, il Cree estivo del Tennis Club Faenza. Una stagione che, partita con i timori e i problemi del post alluvione, si è chiusa con un grande successo di partecipazione. Molte novità hanno affiancato il format tradizionale, che prevedeva i corsi di tennis e padel ed altre attività sportive, la piscina e le uscite da Amico cavallo, oltre alle notti in tenda. Grande successo per i laboratori di teatro con Veronica, di pittura, di ceramica con Gaia, di ballo con Edo e Vittoria, di mosaico con Nonno Bruno. Molto interessante anche la collaborazione con l’associazione Save the Children, che si è occupata di supportare i bambini con famiglie alluvionate, facendo formazione agli istruttori e fornendo materiale scolastico ai bambini.

«Numeri altissimi al mattino, come ormai tradizione, e proporzionalmente ancora più alti al pomeriggio, sono la dimostrazione dell’ apprezzamento delle famiglie verso il nostro Cree, una fiducia dovuta sicuramente alla bellezza e alla sicurezza del nostro parco, ma credo anche alla serietà e capacità del personale – dice il maestro Mirko Sangiorgi, responsabile del Divertitennis – Sicuramente tutto è migliorabile e sono convinto che, forti di un ulteriore anno di esperienza, nel 2024 saremo ancora più pronti. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida stagione, e soprattutto agli oltre 500 bimbi che si sono divertiti con noi».