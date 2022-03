Disvelare il sacro: in mostra le opere restaurate del Museo Diocesano di Faenza | VIDEO

Una mostra per svelare le opere restaurate negli ultimi quattro anni. Il Museo Diocesano di Faenza inaugura l’1 aprile nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo la mostra “Disvelare il sacro”, una collezione di opere restaurate grazie al contributo dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto e mediante una partnership con il Corso di Laurea in conservazione e restauro dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna. Quattro opere recuperate sono poi divenute oggetto di tesi di laurea. Due reliquari invece sono stati restaurati grazie al supporto di Banca Intesa, mentre un altro restauro è avvenuto grazie ad un privato. L’esposizione sarà anche occasione per usufruire dei nuovi spazi recuperati a Santa Maria dell’Angelo.