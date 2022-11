Ieri sera, in un Moog tutto esaurito per la seconda serata de I sabati del Moog, rassegna a cura di Ivano Mazzani che animerà il sabato pomeriggio del noto locale ravennate dal 29 ottobre 2022 al 25 marzo 2023 compreso il 7 gennaio 2023, tutti i sabati alle ore 18, alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia, il prof Marcello Landi coinvolto nel programma della serata consegna la tessera di Socio Onorario del Dis-ORDINE ad Alfio Longo.

Alfio Longo, editore ravennate estremamente sensibile agli aspetti culturali della sua città, classe 1941, inizia la sua carriera di editore insieme al padre Angelo, fondatore della casa editrice ANGELO LONGO EDITORE, poi continua da solo l’avventura della carta stampata con la storica libreria in via Diaz oggi gestita dalle figlie Angela e Alberta. Moltissimi i libri pubblicati sul tema del mosaico, alcuni dei quali purtroppo esauriti da tempo. Un punto di riferimento importante per gli esperti e ricercatori del settore. Ci sembra importante onorare il suo impegno e la sua dedizione per la cultura del mosaico e non solo.