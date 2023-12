Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme, interviene così nel dibattito sulle indagini in corso sull’incidente ferroviario di domenica scorsa nel faentino: “Dividersi sulle responsabilità o sui finanziamenti o tagli al sistema ferroviario è fuorviante o inutile. Accertare tutto questo è compito della magistratura e a noi sarà data la libertà di commentare le sentenze una volta rese pubbliche. Ora la priorità è garantire un indennizzo rapido da parte di Trenitalia ai passeggeri che hanno subito danni da questa tragica vicenda affinché si dimostri che le istituzioni hanno a cuore i loro cittadini. Incidenti, ritardi e mal servizi sono purtroppo una triste realtà del servizio ferroviario nazionale ad ogni suo livello: per questo occorre risarcire adeguatamente chi è stato coinvolto, senza attendere i tempi della magistratura. Non vorremmo che come al solito oltre al danno ci sia la beffa: nessun riscarcimento e attesa infinita della sentenza definitiva. Come Popolo della Famiglia siamo vicini alle famiglie delle persone coinvolte nell’incidente e terremo alta l’attenzione sulla vicenda affinché lo Stato e Trenitalia facciano il proprio dovere al più presto”.