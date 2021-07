“Trovo assurdo che Ancarani voglia polemizzare con il Sindaco de Pascale anche le poche volte in cui sono d’accordo” afferma Daniele Perini, Capolista della Lista Civica “de Pascale Sindaco” dopo la dichiarazione di ieri di Alberto Ancarani a proposito della data delle elezioni amministrative.

“Come lui ben sa sia il Sindaco che tutto il centrosinistra ravennate hanno sempre spinto per votare non appena le condizioni sanitarie lo consentissero. Se anche lui condivide che sia assolutamente prioritario votare entro il mese di settembre battiamoci insieme per ottenere questo risultato” continua Perini.

“Gli segnalo però che il Senatore e responsabile enti locali di Forza Italia Gasparri, proprio a Ravenna a fianco di Ancarani poche settimane fa, ha dichiarato che per Forza Italia l’unica data possibile sia il 10 ottobre. E, ad onor del vero, anche l’unico candidato Sindaco di forze

del centrodestra finora ufficialmente in campo, non sembra avere troppa fretta, avendo tenuto ad informarci, bontà sua, che inizierà la campagna elettorale, con comodo, solo dopo ferragosto” conclude Daniele Perini,