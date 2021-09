Sarà lo scultore veronese, Oscar Sandri, ad inaugurare lo spazio presso la suggestiva e storica Sala Colonne della sede dello Studio Legale Drei in via Formicone 1 a Faenza.

Le opere di Sandri spaziano dall’arredo interno all’esterno, dall’arte sacra, alle fontane, ai monumenti. Grazie alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali e alla collaborazione con architetti e studi di design le sue opere hanno trovato casa in Europa, Giappone, Paesi arabi, Russia e America.

Lo scultore Oscar Sandri, erede di una tradizione antica che ha reso Verona famosa nel mondo, viene da una famiglia che lavora il marmo ormai da cinque generazioni. Le sue realizzazioni sono idee, desideri e ispirazioni personali, nate dalla grande passione dell’artista per la scultura.

Alla rassegna, che inaugura il 18 settembre alle ore 15.30 (con visita del Sindaco Massimo Isola alle ore 17), Oscar Sandri espone diversi pezzi tra cui il “Vaso in marmo Lasa miele” scolpito con una forma a triangolo con angoli arrotondati, le “Bolle prospettiche” ovvero pensieri pieni di riflessi liberi come bolle ottenuti con il bardiglio imperiale con tinte di grigio, poi un nero del Belgio, opera denominata ”Universo Nero”, ma anche “Scudo per l’anima” composto da linee di luci ed ombre e la conchiglia “Murice” creata dal marmo rosso Verona.

È possibile visitare la mostra fino al 31 ottobre nel weekend a piccoli gruppi e su prenotazione, con Green Pass.

Per prenotazioni è necessario contattare Emanuela Cantagalli ai seguenti recapiti: mediante e-mail all’indirizzo info@studioemanuelacantagalli.it o telefonando al numero 348 3124918.

La rassegna sarà sempre gratuita per tutti.