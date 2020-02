Nell’articolato programma annuale della formazione che il Csi di Ravenna propone, in collaborazione con la cooperativa sociale La Pieve, trova spazio un progetto, ormai sul punto di partire, relativo all’attività sportiva per persone con disabilità intellettivo-relazionale. Si tratta di un percorso formativo, contenuto nel piano triennale per la salute e il benessere elaborato dal Comune di Ravenna e giunto nel 2020 all’ultimo dei tre anni previsti, con il quale si vuole promuovere all’interno di servizi residenziali e diurni per persone con disabilità il valore dell’offerta sportiva, l’integrazione delle attività motorie strutturate e le competenze necessarie alla loro realizzazione.

Al Csi Ravenna fa capo l’attivazione di tale percorso, e la formazione di operatori dei servizi residenziali e diurni che siano in grado di garantire e gestire un’attività sportiva per le persone con disabilità, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’esercizio fisico, delle pratiche sportive che si devono e non devono tenere durante lo svolgimento dell’attività sportiva, dell’adozione di sani stili di vita.

Il percorso formativo, che si concretizza in un certo numero di incontri della durata di due ore l’uno, è rivolto a questa specifica categoria di operatori, sia a chi ha già fatto corsi analoghi in passato sia a chi non ha mai partecipato.

In quest’ultimo caso, chi si cimenta per la prima volta in questo percorso di promozione della pratica motoria e sportiva nei servizi per le persone con disabilità sono previsti incontri di formazione sui valori correlati alla proposta sportiva e sulle metodologie educative di base, incontri di monitoraggio e verifica, e un sostegno nella costruzione di collaborazioni continuative tra i centri educativi e la rete di palestre e società sportive del territorio comunale necessaria per il progressivo accesso alla pratica sportiva.

Per chi ha già partecipato a incontri precedenti sono previsti momenti di aggiornamento, monitoraggio e verifica delle attività svolte.

Il Csi Ravenna sta raccogliendo le adesioni necessarie all’avvio del progetto formativo: Chi è interessato a partecipare può inviare una mail a sport@csiravenna.it indicando il recapito di una persona di riferimento, il numero di operatori coinvolti e una disponibilità di massima per gli incontri.