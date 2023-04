Ancora una volta Cotignola ha risposto positivamente all’invito partito dall’Amministrazione comunale per una iniziativa di volontariato a favore del decoro urbano e dell’educazione civica.

Sabato 1 aprile circa cento persone di ogni età, divisi in sei gruppi, hanno partecipato a «Puliamo la città», azione coordinata dirimozione dei rifiuti dagli spazi pubblici, nonché momento di sensibilizzazione al rispetto dei beni comuni e dell’ambiente. Sono state raccolte decine di sacchi di rifiuti, tra cui spiccano una bicicletta inservibile, una botte arrugginita con grassi e oli sintetici, una padella, una griglia metallica e tanti (troppi) mozziconi di sigaretta.

Le aree ripulite dai rifiuti sono via Cenacchio, via Kennedy, le scuole, il parco Bacchettoni, il parco Zanzi, il parco Rita Atria, il parchetto di via I maggio, piazzale Amendola, il parco della Resistenza, via Zanzi, via madonna di Genova, piazzale Savorani, il giardino della Torre d’Acuto, la zona della stazione, e un po’ tutto il centro storico.

Al termine della raccolta, in piazza Vittorio Emanuele II si è svolta la premiazione delle trash challenge e la consegna degli omaggi offerti dal gruppo Cora e da Hera, che ha fornito anche gli attrezzi utilizzati durante l’iniziativa; Conserve Italia di Barbiano ha infine offerto succhi di frutta ai partecipanti.

«Un grande ringraziamento a tutti i cittadini, le associazioni, il gruppo di Protezione civile, i richiedenti asilo dei Cas di Budrio e Barbiano – ha dichiarato l’assessora Barbara Nannini -. quest’anno abbiamo trovato una città più pulita rispetto elle edizioni precedenti, soprattutto in centro, ma la strada da percorrere è ancora lunga e continueremo a coinvolgere la cittadinanza con queste iniziative, per far crescere il senso civico e la cura dei beni pubblici».

A partire dal 2018 l’evento viene organizzato annualmente dal Comune di Cotignola. Hanno collaborato la consulta dei ragazzi, il gruppo di Cotignola di Protezione civile, Podisti Cotignola, Società ciclistica cotignolese e il gruppo Cotignola cammina.