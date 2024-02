Corteo per la pace a Ravenna

“Accendere fari di pace per svelare i traffici di armi e gli interessi che preparano e alimentano le guerre” è il claim dell’iniziativa organizzata sabato 24 febbraio a Ravenna in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione per il Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina.

Dopo il convegno organizzato nella sede dell’Autorità Portuale, coordinato da Marcella D’Angelo della Cgil di Ravenna, al quale hanno partecipato il Presidente dell’Autorità Portuale ravennate, Daniele Rossi, Carlo Tombola di Weapon Watch, Raffaele Spiga della Rede BDS, Annarita Cenacchi di Pax Christi e Milad Basir, membro della comunità palestinese dell’Emilia Romagna.

Dopo il convegno, alle 17.30, dalla piazza della stazione ferroviaria di Ravenna è partito un corteo pacifista fino a piazza del Popolo, organizzato da Pax Christi Italia e dall’osservatorio the Weapon Watch, e promosso da Acli, Anpi, Arci, Arcigay, Auser, BDS Ravenna, Casa delle donne, Cgil, Comitato per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata Ravenna, Comitato in difesa della Costituzione Ravenna, Comitato per la difesa e la valorizzazione della Costituzione Faenza, Comitato Salviamo la Costituzione, Coordinamento per la pace Bagnacavallo, Coordinamento per la democrazia costituzionale prov. Ravenna, Dalla parte dei minori, Donne in nero, Federconsumatori, Femminile maschile plurale, Educazione alla pace e alla nonviolenta, Emergency, Idee per la Sinistra, Il terzo mondo ODV, Legambiente Lamone Faenza, Libera, Libertà e giustizia, Linea Rosa, Movimento consumatori, OverAll Faenza, Pax Christi, Psicologia Urbana Creativa, Rete restiamo umani Bagnacavallo, Sunia, Udi Ravenna, Weapon Watch, R.I.T.I, Associazione di amicizia Italia Cuba circolo ravennate, Ora e sempre Resistenza OdV, Anpi Solarolo, Sinistra Italiana Ravenna, associazione Life Onlus, Tenda della Pace di Villanova di Bagnacavallo, Partito della Rifondazione Comunista della Federazione di Ravenna, coordinamento Italiano Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, Laboratorio Ravennate di Unione Popolare LABOR-UP.