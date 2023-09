“Assistiamo al ritorno della guerra in Europa, sentiamo la necessità di aggredire vecchie e nuove disuguaglianze sociali, economiche e sanitarie, il bisogno di affrontare la grave crisi ambientale e climatica e constatiamo la radicale trasformazione del lavoro nel tempo dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi. Di fronte a queste sfide, non possiamo lasciare spazio ad una destra regressiva che soffia sui venti di guerra, che nega il cambiamento climatico, che lascia da soli lavoratrici e lavoratori di fronte alle trasformazioni digitali e tecnologiche del mercato e che intende negare i diritti civili e sociali, con rigurgiti razzisti e discriminatori.

Insieme a tante e tanti, in questi anni, abbiamo sostenuto il progetto di Emilia-Romagna Coraggiosa, nei territori di Ravenna e Faenza, per costruire, insieme al Partito Democratico, una proposta di governo delle nostre città progressista, ecologista e femminista. Come elettori, durante le Primarie Aperte del 26 febbraio scorso, abbiamo sostenuto la corsa di Elly Schlein alla Segreteria del Partito Docratico, felici di avere contribuito al grande risultato di consenso ottenuto. Oggi crediamo sia arrivato il momento di partecipare direttamente alla costruzione del nuovo Partito Democratico di Elly Schlein, iscrivendoci e contribuendo a continuare quella fase costituente per arricchire ed allargare il partito ed essere il perno di un nuovo centro sinistra anche a livello locale.”

Luca Ortolani, Assessore Comune di Faenza