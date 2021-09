Faventia Sales: esposto alla Corte dei Conti di Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia

Esposto alla Corte dei Conti focalizzato su Faventia Sales del capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi. Bertozzi nell’ultimo anno ha portato avanti un’analisi sulla società proprietaria del complesso degli ex Salesiani.

Nata nel 2005, Faventia Sales è una società per azioni a partecipazione pubblica composta da Comune di Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Crédit Agricole e la Diocesi di Faenza e Modigliana. Nel luglio di quest’anno è stato avviato l’iter per la cessione delle quote della Diocesi ad Ar.Co Lavori, cooperativa consortile di Ravenna che ha effettuato lavori all’interno del complesso.

Su Faventia Sales da tempo è aperto un dibattito legato alla Legge Madia dedicata alle società partecipate. Ora Bertozzi chiede però alla Corte dei Conti di esaminare anche alcune operazioni economiche.