Prima uscita stagionale per la rinnovata squadra del Ravenna Women che affronta il Cesena Women FC nel primo turno valido per la Coppa Italia Nazionale Femminile.

Le leonesse si presentano con una formazione ancora in rodaggio e ancora non al pieno della forma.

Partita subito combattuta su ogni pallone come ogni derby deve essere. Le ospiti partono subito forte cercando di imporre il loro gioco ma andando a scontrarsi contro la difesa del Ravenna capace di chiudere le trame di gioco del Cesena. Il primo pericolo arriva infatti da un calcio piazzato con una punizione di Jansen ottimamente deviata in calcio d’angolo da Martinoli, che si dimostrerà la migliore in campo delle sue, che si ripete pochi minuti dopo parando a terra un tiro insidioso di Risina.

Il primo tempo si avvia alla chiusura non prima di aver registrato una espulsione per parte, con le leonesse che restano in dieci per un doppio giallo a Petralia e le cesenati che rimediano un rosso diretto a Sechi, colpevole di una brutta reazione a gioco fermo.

La seconda metà di partita riparte così come si era conclusa la prima, con le bianconere alla ricerca del vantaggio e con le giallorosse in chiusura degli spazi.

Al ventesimo la Jensen raccoglie un perfetto assist dalla destra e porta in vantaggio il Cesena. Nonostante il gol le bianconere insistono fino a raggiungere il 2 a 0 al minuto 85 sempre con la loro punta Jansen.

“Questa con il Cesena è stata la prima partita giocata dalla squadra dopo soli sei allenamenti e senza la possibilità di fare amichevoli – sottolinea la mister del Ravenna Elena Proserpio Marchetti – Il gruppo è totalmente nuovo e composto da ragazze giovani e fino al settantesimo abbiamo tenuto bene il campo. Sappiamo che ci sarà tanto da lavorare ma la strada è quella giusta. Siamo coscienti che dovremo portare a casa ogni singola partita battagliando metro per metro“.

Domenica intanto partirà il campionato cadetto dove il Ravenna inizierà il proprio cammino affrontando l’esordio fuori casa contro l’Arezzo.