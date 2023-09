Giancarlo Guani ha vinto la decima edizione del Concorso Nazionale Letterario Dino Campana con l’opera “L’ultimo straccio di luce”. La premiazione si terrà a Brisighella, presso il Chiostro del Convento dell’Osservanza (via Fratelli Cardinali Cicognani, 31), sabato 16 settembre alle ore 10:00. L’appuntamento offrirà anche l’occasione per assistere all’azione poetica “Nel viola della Notte” della Compagnia degli Accesi e alla presentazione del libro-antologia “Nel paesaggio italiano collocavo dei ricordi”.

Diplomi di merito del Premio Campana anche per: Francesca Giovelli (Caorso-PC), “Nuovi sognati ritorni”; Giuliana Vito (Vigevano- PV), “Dino Campana”; Grazia Ciampaglione (Modigliana-FC), “Cicatrici”; Lucia Lo Bianco (Palermo), “Cala il silenzio su parole senza senso”; Daniele Rossi (S. Arcangelo-FC), “Il viaggio”.

Alla Premiazione è abbinato il Premio speciale per la musicalità “Emilio Betti”, voluto da Opera In-Stabile e assegnato all’opera “Dama antica” di Alessia Tarantino, che vive in Svizzera. Menzioni per la musicalità anche per “Liberi tutti”, un gioco di Giancarlo Baroni (Parma) e “Merlino” di Sabrina Poggiolini (S. Cassiano).

La decima edizione del prestigioso premio torna a Brisighella grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Amici dell’Osservanza, dopo le edizioni di Marradi 2022, Palazzuolo Sul Senio 2021, Faenza 2020, Modigliana 2019, Marradi 2018, Borgo San Lorenzo 2017, Brisighella 2016, Firenze 2015 e 2014.

L’evento è realizzato con la collaborazione e il Patrocinio del Comune di Brisighella e con il supporto tecnico dei Fotoamatori Brisighellesi.